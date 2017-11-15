Doğum yapan annelere otel konforunda ücretsiz misafirhane

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin \'Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi gören bebeklerin anneleri, Anne Misafirhanesi’nde ücretsiz kalarak, bebeklerinin tedavi sürecini yakından takip ediyor.

Samsun’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bünyesinde 2013 yılında açılan, Karadeniz Bölgesi\'ne hizmet veren ve anneler için oluşturulan otel konforundaki Anne Misafirhanesi\'nde konaklayan annelerden ücret talep edilmiyor. Misafirhanede kalan annelere kaldıkları süre içerisinde çeşitli eğitimler verilirken, kırsaldan gelen annelerin yoğun bakımda olan bebeklerini uygun bir ortamda beklemeleri, onlara ihtiyaç duyduklarında süt sağlayabilmelerine imkan tanınıyor.

15 yatak kapasitesi olan misafirhanede 3 aydır konaklayan Cezayir uyruklu Hayet Seaden (31), \"Ben Samsun\'dayken erken doğum yaptım. Ailem Trabzon\'da yaşıyor. Bebeğim 800 gram doğmuştu ve hayati riski vardı. Sürekli Samsun\'da olup onun yanında olmalıydım. Trabzon\'da yaşadığım için şartlar çok zor olacaktı. Samsun’da kalmak istesem kalacağım yer yoktu. Sonra hastanedeki sağlık personeli hastane bünyesinde olan misafirhanede ücretsiz kalabileceğimi söyledi. Bebeğim yeni doğan ünitesinde tedavi görürken bende misafirhanede kalıyorum. Bebeğim şu an 2 kilogram oldu. Sağlığı düzeliyor. Allah bu hizmeti sağlayan devletimizden ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Anne Misafirhanesi’nde 2013 yılından bu yana Çorum, Tokat, Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop ve ilçeleri ile Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Almanya uyruklu toplam 3 bin 113 annenin kaldığı bildirildi.



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