Doğum teşvikinde sona yaklaşıldı, taslakta hangi haklar tanınıyor?

Hükümet kadınlara doğum teşvikinde sona geldi. Taslakta çalışan kadınların doğum izinlerinin 4'ten 6 aya çıkarılması planlanıyor. Doğum yapan kadına iş güvencesi, prim desteği, esnek çalışma seçeneği ve muayene izni de gündemde. Kadınların doğum izni süresince primini devlet ödeyecek, esnek çalışma seçeneği sunulacak, işverene işe alma zorunluluğu getirilecek, çocuk yardımı artırılacak. Çocuk sayısına göre "kademeli emeklilik"de masaya yatırılıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) doğum izninin 6 aya çıkarılmasına yönelik çalışmaya son şeklini verdi.

Çalışma, Maliye, Aile, Kalkınma ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı çalışma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis'e gönderilecek.



Esnek çalışma sistemi



Çalışmada çocuk sayısına göre, kademeli emeklilik de masaya yatırılıyor. Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı'nda da esnek çalışanların eklilik hakkına erişebilme imkânlarının geliştirilmesi öngörülüyor. Esnek çalışanların iş mevzuatında bulunan haklara erişebilme imkânları geliştirilecek. Tüm esnek çalışanların eşit muamele ilkesine uygun olarak yıllık ücretli izin, hafta tatili, günlük dinlenme süresi, kreş gibi haklardan yararlanmaları güvence altına alınacak. Çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına kreş zorunluluğu olacak.



İzne çıkanın primi devletten



Hamile ve çocuk sahibi kadınlara iş yaşamında her türlü kolaylık gösterilecek. İş ve çalışma koşulları hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenirken, periyodik kontroller konusunda her türlü kolaylık gösterilecek. Hamile kadınlar ağır işlerde çalıştırılmayacak. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılacak. Riskli yerlerde çalışanların yeri değiştirilecek. Doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılayacak. İzindeki personel için kamuda geçici görevlendirme yapılacak.



Kısmi çalışma süresi



Doğum izninden dönenler için de kısmi süreli çalışma uygulanması öngörülüyor. İsteğe bağlı olarak çocuğu 3 veya 5 yaşına gelene kadar kısa süreli çalışma seçeneğinden yararlanabilecek. Bu kapsamda çalıştığı işe göre kısmi süreli ya da evden (esnek) çalışma modeli ön plana tercih edilebilecek.



Terfisine engel olmayacak



Bir kadının anne olması iş yaşamındaki terfisine engel olmayacak. Kademeli yükselme, kıdem gibi özlük hakları korunurken, doğum borçlanmasında yeni düzenleme öngörülüyor. Buna göre, sigortalı annelerin 2 yıllık borçlanma hakkının artırılması öngörülüyor.