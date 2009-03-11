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Sağlık

Doğum sonrası saçlarınız dökülmesin

Uzmanlar, doğum sonrası annelerin saçlarının normalden 2-3 kat fazla döküldüğünü belirtiyor.

11 Mart 2009 02:00

Yeni anneler dikkat... Doğumdan sonra saçlarınıza dikkat edin... Uzmanlar, doğum sonrası annelerin saçının normalden 2-3 kat fazla döküldüğünü belirterek, "Saç dökülmesi daha uzun süre devam ettiğinde dana eti, karaciğer, balık, tavuk, yumurta, süt ve öğütülmemiş tahıllarda bulunan B5 vitamini almanız gerekebilir" uyarısında bulundu.

Dr. Elif Kartal Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, annelerin saçının dökülmesinin doğumdan 6 ay sonraya kadar devam edebileceğini ifade etti. Kartal, "Doğum sonrasında saç dökülmesinin nedenlerinden biri de emzirmedir. Bebeğinizi emdirdiğiniz süt, vücudunuzdaki demiri alır. Saç demirle beslenemediği için dökülür. Doktor kontrolünde demir içeren haplar alarak dökülmeyi durdurabilirsiniz. B9 vitamin içeren ıspanak, havuç, lahana, kuşkonmaz ve taze fasulyeyi bol bol tüketmeniz gerekir" dedi.

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