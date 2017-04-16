Doğum sonrası babalık izni neden tercih edilmiyor?

Ebeveyn iznine ilişkin politikalar hem ABD hem de yurtdışında son zamanlarda çokça ilgi gördü.

Babalık izniyle ilgili tartışmalar genellikle yeni baba olmuş kişilerin evde kalmasına verilen destek eksikliğine odaklanıyor. Ancak The Guardian'daki yakın tarihli bir makale, babalık izni almaya hak kazanan kişilerin neden genellikle izinlerini kullanmadığına odaklanıyor.

Makaleye göre, Birleşik Krallık'ta uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından, 100 erkekten yalnızca 1 tanesi ebeveyn iznini kullanmayı talep etti.

İzin hakkı olsa bile erkeklerin yalnızca yüzde 2 ila 8'i izni kullanıyor. Görünen o ki, izin özellikle baba için olmadıkça, annenin ebeveyn iznini kullanması çok daha muhtemel olmaya devam edecek.

Çözüm yalnızca babaya izin mi?

Babaların bu uygulamadan yararlanmamasının bir nedeni kariyerlerini zedelemekten ve izne ayrılınca gelirlerinin düşmesinden korku duymaları olarak niteleniyor.

Kadınlar, çok uzun zamandır çocuk bakımı için birincil görevli olarak görülüyor. Bu nedenle babalar ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve iş yerlerinde, ebeveynlik izni talep ettiklerinde meslektaşları ve yöneticileri tarafından işlerini ciddiye almamakla suçlandıklarını belirtiyorlar.

Sosyolog Tina Miller, babalık izninin düşük kullanımına ilişkin çözümün, iznin yalnızca babalar için tahsis edilmesi ve anneye devredilememesi durumunda olabileceğine inandığını söylüyor. Miller ''Eğer erkeklerin bu konuya dahil edilmesiyle ilgili gerçekten ciddiysek tek çare bu. Anne ve babalar bakım için kimin görev alacağına karar vermiyor; bu durum cinsiyetçi ve tarihsel olarak eşitsizliğe dayalı'' diyor.