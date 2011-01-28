Doğum masasında elektrik çarptı

T24 - Gülçin Gündüz'ün bacağı sezaryen sırasında koter plağındaki elektrik kaçağı nedeniyle feci şekilde yandı. Genç anne hastaneden şikayetçi



İstanbul, Güngören'de yaşayan Gülçin Gündüz'ün (33) bebeğini doğurmak isterken başına gelmeyen kalmadı. Yenibosna'daki özel bir hastanede 13 Ekim'de Gündüz'ün sezaryen ile yapılan doğum operasyonu esnasında akılalmaz bir olay meydana geldi.





'HASTA YANIYOR' DEMİŞLER



'Koter plağı' adı verilen medikal malzemede meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle Gündüz'ün sol bacağı yandı. Genç kadın bebeğine kavuşmanın sevincini çektiği acılar nedeniyle yaşayamadı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yanık tedavisi gören Gündüz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek hastane yönetimi ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu. Gündüz, 'Dayanılmaz acılar yaşadım. Aldığım ilaçlar ve üç defa ameliyat olmam nedeniyle çocuğumu emziremedim. Sütten kesildim. Hakkımı helal etmiyorum' dedi. Gündüz şöyle konuştu:'Hastaneden hiçbir ilgi görmedim. Tedavi masraflarıyla ilgilenmediler. Operasyon sırasında bilincim yerindeydi. Bir an nefesimin kesildiğini hissetmeye başladım. Hemen akabinde hemşirelerden bir tanesinin 'Hasta yanıyor' diye haykırdığını duydum. Doktor 'fişi çek' diye bağırdı.'