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Sağlık

Doğum kontrolde yeni yöntem: Mikroçip

ABD'li bir firma, hormonal doğum kontrolü için kullanılacak mikroçip geliştirdi. Deri altına yerleştirilen çip, 16 yıl kullanılabilecek

09 Temmuz 2014 13:25

Massachusetts merkezli MicroCHIPS firması, kadınlar için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirdi. Klinik denemelerine gelecek yıl başlanacak olan yöntemde, deri altına yerleştirilecek bir mikroçip kullanılacak.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, 20x20x7 mm ölçülerindeki çip, lokal anestezi ile 16 yıl boyunca işlev gösterecek ve her gün 30 mg levonorgestrel hormonunun salgılanmasını sağlayacak. Uzaktan kumandayla kontrol edilecek olan çip, kullanıcısı tarafından istendiği zaman kapatılabilecek veya tekrar aktif hale gelebilecek. Kadınlar için en kolay doğum kontrol yöntemi olduğu savunulan mikroçip, içinde levonorgestrel hormonunun saklandığı bir yuva içeriyor. MicroCHIPS, çipin içine çeşitli tedaviler kapsamında istenen ilaç veya hormonun da konabileceğini belirtti.

Cnet'in haberine göre, çip önceden programlanan mikro-işlemciler, kablosuz telemetri veya alıcılarla geri bildirim yapabiliyor. Hormon salgısı istendiği zaman yapılabileceği gibi belli zamanlar için ayarlanabiliyor.

Yapılan ilk denemelerde osteoporoz tedavisi için kullanılan çip, lokal anesteziyle 30 dakikadan kısa sürede nakledildi. Bir ay boyunca denenen çipler, ilk süreci başarıyla geçti.

MicroCHIPS, çipler son tüketiciye ulaştırılmadan önce aşılması gereken birkaç basamak daha olduğunu belirtti. Bunlar arasında, kablosuz veriyi korumak için çiplerin şifrelenmesi de yer alıyor.

 

Kaynak: Al Jazeera

 

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