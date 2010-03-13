Doğum kontrol hapı kansere karşı etkili

T24 - Doğum kontrol hapı kadınları kanser ve kalp hastalıklarından koruyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma doğum kontrol hapı kullanan kadınların kanser ve kalp hastalıkları nedeniyle ölme ihtimallerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.



Araştırma, Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. Philip Hannaford liderliğindeki bir ekip tarafından 40 yıllık bir dönem içinde yaklaşık 46 bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi.



Prof. Hannaford, ilk verilerin doğum kontrol hapı kullanımı nedeniyle riskin arttığını, daha sonra da uzun dönemde bu risklerin ortadan kaybolduğunu aktardı.



Prof. Hannaford, ''bunun kadınlar için güven verici olduğunu'' de vurguladı.



Doğum kontrol haplarına ilişkin yürütülen en kapsamlı araştırma olan çalışmanın bulguları Britanya Tıp Dergisi'nin internet sitesinde yayınlandı.



BBC'nin sorularını yanıtlayan Prof. Hannaford, şunları söyledi:



''Kadınların hap kullanırken küçük bir hastalık riskiyle karşı karşıya olduklarını biliyorduk. Ama bilmediğimiz, bunun uzun dönemli etkileriydi. 39 yıl boyunca bir grup kadının katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma, doğum kontrol hapı kullanan kadınların hedef oldukları sağlık riskinin artmadığını, hatta küçük bir yüzde 12'lik düşüş saptandığını ortaya koyuyor.''



Prof. Hannaford, doğum kontrol hapı kullanan kadınların kanser, kalp krizi ya da beyin kanamasından ölme riskinin de azaldığını vurguladı.Kadınların doğum kontrol hapı kullanırken bir riskin söz konusu olduğunu ama bu risklerin sigara içmeyerek, tansiyon ölçümünü sıkça yaptırıp sağlık kontrolünden geçerek düşük düzeylerde seyretmesinin sağlanabileceğini söyledi.



Araştırmanın ilk kuşak doğum kontrol haplarını kapsadığını kaydeden Prof. Hannaford, kullanılan hapların zaman içinde değiştiğini ve şimdi risk değerlendirmesinin daha farklı olduğunu da sözlerine ekledi.



Prof. Hannaford, ''Bu sonuçların bugünün doğum kontrol haplarına uygulanabileceğini söylemek yanlış olur. Ancak yeni doğum kontrol haplarına ilişkin incelemelerde de eski haplarla benzer etkileri saptıyoruz. Dolayısıyla, yeni hapların sağladığı faydanın da hemen hemen aynı düzeyde olduğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu.