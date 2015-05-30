Doğum kontrol çubuğu taktırmasına rağmen hamile kalan kadın 48 bin dolar tazminat kazandı

Kenya'da bir hastane doğum kontrol çubuğu taktırmasına rağmen hamile kalan bir kadına 48.000 dolar ödemeye mahkum oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iki çocuğu bulunan ve adı açıklanmaya kadın hamile kalmamak için kolda deri altına yerleştirilen doğum kontrol çubuklarından taktırdı. Ancak doğru takılması halinde 3 yıl süresince hamile kalmayı engelleyeceği belirtilen çubuklar takıldıktan 1 sene sonra Kenyalı kadın hamile olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran kadının davasında yargıt Nairobi'deki özel hastanenin ihmalkar olduğuna hükmetti. Hastaneden hiç bir temsilcinin katılmadığı davada, hastane 48 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm olurken genç kadın mahkemede kocasının doğum kontrolü hakkında yalan söylediğini düşünmesi nedeniyle, duygusal ve mali sorunlar yaşadığını, evlililiğinin de sarsıldığını söyledi.