T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Doğum kilosu yaşam boyu etkili

Doğduklarında 4 kilodan fazla olan bebeklerin ileri yaşlarında şişmanlıkla karşılaşma riski, normal kiloda doğan bebeklere oranla yüzde 50 daha fazla

15 Nisan 2013 11:31

26 ülkede yapılan 66 farklı araştırma, kişinin doğumunda sahip olduğu kilonun hayatının sonraki dönemlerini de etkilediğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, kişinin doğumundaki kilosu ile hayat boyu karşı karşıya olduğu şişmanlık tehdidi arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğu tespit edildi.

640 binden fazla hastanın verilerini inceleyen uzmanlar, doğduklarında 4 kilodan fazla olan bebeklerin ileri yaşlarında şişmanlıkla karşılaşma riskinin, normal kiloda doğan bebeklere oranla yüzde 50 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bebeklerin doğum kilosunun normalden fazla olması fetüsün anne rahminde gereğinden çok beslendiği anlamına geliyor. Hamilelik sırasında annenin fazla kilo sorunu olması, hamilelik diyabeti gibi rahatsızlıklar yaşaması, aşırı beslenme ve hareketsizlik de bebeğin doğum kilosunu doğrudan etkiliyor.

Berlin Charite Hastanesi uzmanları bu nedenle anne adaylarını hamilelikleri sırasında sağlıklı ve dengeli beslenmeleri yönünde uyarıyor. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre uzmanlar anne adaylarının meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeleri, tam tahıllı gıdalar yemeleri, hayvansal gıdaları dozunda tüketmeleri ve sadece çok nadiren tatlı ile abur cubur gıdalar yemelerini tavsiye ediyor. Sanılanın aksine hamile kadınların iki kişilik yemek yemesi gerekmediğini, enerji ihtiyacının hamilelikte sadece kısıtlı oranda ve o da dördüncü aydan itibaren arttığını kaydeden bilim insanları, anne adaylarını düzenli yürüyüş ve hafif egzersizler yapmaya davet ediyor.

ETİKETLER

doğum kilosuyaşametki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24