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Doğum izninde olan öğretmen 'ByLock'tan gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda, doğum izninde olan ve 'ByLock' kullandığı öne sürülen öğretmen 27 yaşındaki Pınar K

11 Ekim 2017 16:37

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda, doğum izninde olan ve \'ByLock\' kullandığı öne sürülen öğretmen 27 yaşındaki Pınar K. gözaltına alındı. Pınar K.\'nın komiser olan eşi Ümit K.\'nin da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı kaydedildi.  
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri dün FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında iddiaya göre Van\'ın Başkale İlçesinde öğretmen olan ve doğum yaptıktan sonra doğum iznine ayrlıp Samsun\'a yakınlarının yanına gelen Pınar K.\'nın ByLock kullandığı tespit edildi. Şüpheli, Atakum İlçesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlanan öğretmen bugün adliyeye sevk edildi. 
Öte yandan komiser olar eşi Ümit K.\'nın da bir süre önce FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Antalya\'da tutuklandı.

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