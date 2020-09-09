Doğum için ücretsiz izne çıkan eşin asgari geçim indirimini baba alabilecek

Doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan ve bu süre içinde ‘çalışmayan’ olarak görülen eş asgari geçim indiriminden faydalanabilecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, altı ay ücretsiz izne çıkan eşin durumunun ‘çalışmayan eş’ olarak kabul edilebileceği yönünde görüş verdi. Böylece eşi doğum iznine çıkan kişi asgari geçim indirimi alabilecek.

Çalışanlar eş ve çocuklarına göre asgari geçim indirimi alıyorlar. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi eşin çalışıp çalışmadığına göre değişebiliyor. İstanbul’da bir vatandaş, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB), evli bir çocuklu olarak bir kamu kurumunda çalıştığını, kamu personeli olarak çalışan eşinin doğum nedeniyle altı ay ücretsiz izne ayrıldığını belirterek, eşinin ücretsiz izinli olduğu dönemde eşinden dolayı asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanamayacağını sordu.

'Geliri olmayan eş olarak kabul edilir'

Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği yanıtta, “Doğum nedeniyle altı ay ücretsiz (aylıksız) izne ayrılan eşiniz, ücretsiz izinli olduğu dönemde çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edileceğinden, eşiniz ve 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuğunuz için ‘Aile Durumu Bildirimi’ ile işverene bildirimde bulunmak kaydıyla, asgari geçim indiriminden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır” denildi.

Bu yıl bir ücretli eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa aylık 297.98 asgari geçim indirimi alıyor. Eğer aynı kişinin eşi çalışıyorsa 253.83 lira alıyor. Aylık 44 liralık fark bulunuyor. Evli eşi çalışamayan üç çocuklu bir çalışan 375.23 lira, eşi çalışıyorsa ise 331.09 lira alıyor. Bu tutarlar aylık olarak hesaplara ekleniyor.