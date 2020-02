Doğum gününü 36 kimsesiz çocukla yurt dışında kutladı

Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)- ARTVİNLİ iş adamı Nedim Koyuncu, 44\'üncü yaşına girerken ilgi çeken bir doğum günü kutlaması yaptı. Çocuk Sevgi Evlerinde kalan 36 kimsesiz çocuğa yeni kıyafetler alan Koyuncu, ayrıca çocukları 2 günlük tatil için Gürcistan\'ın Batum kentine götürdü.

İş adamı Nedim Koyuncu, 44\'üncü doğum gününe girerken, kimsesiz çocuklara sürpriz yapmak için Artvin Valiliği’ne başvuruda bulundu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı Çocuk Sevgi Evlerinde kalan çocukları eğlendirmek istediğini belirtti. İl Müdürlüğü\'nün verdiği iznin ardından, yaşları 6 ile 18 arasında değişen 36 çocuğa kıyafetler hediye eden Koyuncu, ardından çocukları, Gürcistan’ın Batum kentine götürdü. İlk kez yurt dışına çıkan çocuklar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, 5 yıldızlı otelde konakladı. Nedim Koyuncu, çocuklarla birlikte Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak\'ı da ziyaret etti. Akşam yemeği yediği çocuklarla doğum günü kutlaması yapan Koyuncu, çocuklara hediyeler verdi. Çocuklar, 2 günlük tatilin ardından Artvin’e döndü.

Hayatında ilk defa doğum gününü kutladığını belirten Nedim Koyuncu, bunu da kimsesiz çocuklarla gerçekleştirdiğini söyledi. Koyuncu, \"Çocuk istismarlarının yaşandığı bir dönemde bu yetim ve öksüz çocuklarımızın her durum ve her şartta yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu çocuklarımızın yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. İnsanlığımızın ölçüsü para pul değil; yetimi öksüzü, açı susuzu, garibanı kollamak ve gözetmekle ölçülüdür. Elbette bu gibi insanlarımıza, çocuklarımıza devletimiz sahip çıkıyor ama bizlerin de birey olarak üzerimize düşen görevleri var. Bunları yaptığımız ölçüde insanız. İlk defa bir doğum günü kutladım. Bu çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım\" dedi. Koyuncu ayrıca, desteklerinden dolayı Vali Ömer Doğanay\'a teşekkür etti.



