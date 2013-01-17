T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğum gününde toprağa verilecek

Paris suikastinde hayatını kaybeden Fidan Doğan bugün doğum gününde toprağa verilecek

17 Ocak 2013 11:29

Paris'teki suikastte hayatını kaybeden Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris Temsilcisi Fidan Doğan doğum gününde memleketi Elbistan'da toprağa verilecek.

Fidan Doğan, 17 Ocak 1982 tarihinde Maraş’ın Elbistan İlçesi’ne bağlı Hançıplak Köyü’nde doğdu. Doğan, 20 yıldır görmediği memleketinde doğum gününde toğrağa verilecek.

Öte yandan Paris'te de kadınlar saat 14.00’te Kürt Kültür Derneği’nde bir araya gelerek katliamın yapıldığı Kürt Enformasyon Bürosu önüne yürüyecekler. Büro önüne çiçekler bırakılarak Doğan'ı  anacaklar.

ETİKETLER

fidan doğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24