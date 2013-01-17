Doğum gününde toprağa verilecek

Paris'teki suikastte hayatını kaybeden Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris Temsilcisi Fidan Doğan doğum gününde memleketi Elbistan'da toprağa verilecek.
Fidan Doğan, 17 Ocak 1982 tarihinde Maraş’ın Elbistan İlçesi’ne bağlı Hançıplak Köyü’nde doğdu. Doğan, 20 yıldır görmediği memleketinde doğum gününde toğrağa verilecek.
Öte yandan Paris'te de kadınlar saat 14.00’te Kürt Kültür Derneği’nde bir araya gelerek katliamın yapıldığı Kürt Enformasyon Bürosu önüne yürüyecekler. Büro önüne çiçekler bırakılarak Doğan'ı anacaklar.