-DOĞUM GÜNÜ KANLI BİTTİ BEYŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğum günü kutlaması için toplanılan evde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olduğu ileri sürülen lise öğrencisi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki S.K'nın savcılıkça ifadesi alındı. Daha sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.K, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Beyşehir ilçe merkezinde, 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dilara Taşkaya, doğum günü olan kız arkadaşının daveti üzerine evine gitmiş, aynı kutlamaya katılan lise öğrencisi S.K'nın (15) elindeki tüfekle oynaması sonucu vurularak ağır yaralanan Taşkaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.