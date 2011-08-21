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Yaşam

Doğum günü hediyesi, kalp

Hasan Hüseyin mayıs ayında bitkin halde yaş günü mumlarını üflerken herkes bir 'kalp bağışı' dilemişti. Ertesi gün haber geldi, nakil gerçekleşti.

21 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bağış kalp’ dileğiyle kutlanan doğum gününün ertesi günü bağış kalp bulunan 7 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirel, nakil mucizesiyle yeniden hayat buldu. Aylarca yapay kalple dört duvarlara mahkûm olan Hasan Hüseyin, şimdi çok özlediği sokaktan eve gelmek istemiyor.



Radikal'den Nesrin Coşkun'un haberine göre; İzmir’in Bayraklı ilçesinde 27 yaşındaki Ayşe - Bünyamin Demirel 11 yıl önce kızları Aleyna’yı, 7 yıl önce de oğulları Hasan Hüseyin’i kucaklarına aldı. Ancak Hasan Hüseyin 18 Ocak 2010’da rahatsızlandı. Kalp hastasıydı. Aralık ayında Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’ne yatırıldığında kalbi iflas etmek üzereydi, yapay kalp takıldı. Yapay kalp pek çok hastayı ayağa kaldırırken, Hasan Hüseyin sürekli yoğun bakımın yolunu tuttu. Yapay kalple dört duvar arasında adeta yaşama küstü, annesiyle bile konuşmaz oldu. Herkes Hasan Hüseyin’in yüzünü güldürmek için çaba sarf ederken, doğum günü olan 25 Mayıs’ta sürpriz kutlama düzenlendi. Doğum günü pastasını doktorları, hemşire ablaları ve oda arkadaşlarıyla kesen Hasan Hüseyin mumları üflerken herkes ona bağış kalp dileğinde bulundu. Aylardır beklenen müjde doğum günü dileğinin üzerinden 24 saat geçmeden gerçekleşti.



Bağışla hayata tutundu


Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Süleyman Ceren’in acılı ailesinin bağışta bulunduğu haberi gelince zamana karşı yarış başlatıldı. Doğum gününde Hasan Hüseyin’e bağış kalp dileğinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Özbaran, Prof. Dr. Tahir Yağdı, Doç. Dr. Çağatay Engin, Prof. Dr. Sanem Nalbantgil’den oluşan ekip nakli başarıyla gerçekleştirdi. Bir süre yoğun bakım, ardından serviste kalan Hasan Hüseyin sonunda özgürlüğüne kavuştu.



Anne Ayşe Demirel, oğlunun yepyeni bir hayata başladığını, bunun da Ceren ailesinin bağışı sayesinde olduğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Hasan Hüseyin şimdi sokakta arkadaşlarıyla koşup, oynuyor, bisiklete biniyor. Doktorlarının oğluna günde 15 dakika sokakta oyun izni verdiğini belirten Ayşe Demirel, “2010 Ocak’tan bu yana oğlum hayata küsmüştü, benimle bile konuşmuyordu. Şimdi keyifli, mutlu. Onu sokaktan alamıyorum” dedi.

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