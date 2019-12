“Circus” adlı albüm 2 Aralık’ta piyasaya çıkacak. Albümün prodüktörleri arasında Nate “Danja” Hills ve Max Martin yer alıyor. Max Martin, Britney’nin şöhrete ulaşmasını sağlayan “Hit Me Baby One More Time” şarkısının da prodüktörlüğünü yapmıştı.



Yeni albümün ilk single’ı “Womanizer” 22 Eylül’de yayınlanacak. Britney geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Circus” için “çok daha urban bir albüm” demişti.