Doğukan Manço: Kızgınlıkla camları yumrukladım

T24 - Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço annesinin evliliği hakkında ilk kez konuştu: "Babamın ölümünün ardından annemin yeniden evlenmesini kabul edemedim, kızgınlıkla camları yumrukladım."



13 yıl önce hayatını kaybeden ayrılan Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço konuk oldukları bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.



Doğukan Manço, babasının ölümünün ardından annesinin mutlu olmasını istese de, yeniden evlenmesini uzun süre hazmedemediğini belirtti ve kızgınlığından camları yumruklayıp kırdığını itiraf etti.

"O şarkıyı duyduğumda gözlerim doluyor



Programda babasından bahsederken sık sık gözleri dolan ve babasının adını yaşatmak için bir çok projeye imza atan Doğukan Manço, Barış Manço’nun “Güle Güle Oğlum” şarkısını her duyduğunda ayrı bir hüzün duyduğunu açıkladı.



