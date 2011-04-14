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Doğu’da seçim 1 saat daha erken

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili genel seçiminde oy kullanma saatlerini belirledi...

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili genel seçiminde oy kullanma saatlerini belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar öncesi kurul tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden bilgi alındı. İncelemenin ardından oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatleri ilgili mevzuat çerçevesinde farklı olarak düzenlendi. Milletvekili Genel Seçiminde Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu,Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 saatlerinde oy verilecek.




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