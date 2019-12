-Doğuda kırsal kalkınmaya 106 milyon avro hibe desteği MALATYA (A.A) - 20.10.2011 - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mehmet Hanifi Dere, aralarında Malatya'nın da yer aldığı 20 ilden yapılacak proje başvurularına 106 milyon avroluk hibe desteği sağlanacağını bildirdi. Dere, yaptığı yazılı açıklamada, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPARD Programını uygulamak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulan TKDK'nın, desteklenecek sektörleri, bu sektörler için ayrılmış bütçeleri içeren üçüncü proje başvuru çağrı ilanını yayımladığını belirtti. Aralarında Malatya'nın da yer aldığı 20 ildeki proje başvurularının 19 Aralık 2011–10 Ocak 2012 tarihleri arasında kabul edileceğini kaydeden Dere, ''Yayımlanan ilan çerçevesinde 106 milyon avroluk bütçe, kuruma sunulacak uygun projeler karşılığında kullandırılacak'' dedi. Malatya'da 7 ayrı başlık altında proje kabulü yapılacağını hatırlatan Dere, bunların, ''Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım, kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yatırım, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzenin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kültür balıkçılığının geliştirilmesi'' olduğunu kaydetti. Dere, program ve Malatya ilinde desteklenecek alanlar hakkında ayrıntılı bilginin ''www.tkdk.gov.tr'' adresli internet adresi, 444 85 35 proje yardım masası hattı ve İl Koordinatörlüğü hizmet binasında oluşturulan yardım masasından alınabileceğini belirtti.