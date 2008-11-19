Doğu'da kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugünden itibaren kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 5 derece ölçüldü. Hava sıcaklığı Ağrı ve Iğdır'da sıfır, Erzincan'da da 5 derece olarak ölçüldü.

Bölgede bugünden itibaren gündüz saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde de kar yağışı beklendiği belirtilerek, cumartesi gününe kadar hafif yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıklarda ise önemli bir düşüşlerin yaşanmayacağını kaydetti.

