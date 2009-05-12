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Spor

Doğu'da ilk finalist Cleveland

NBA'de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 84-74 mağlup etti

12 Mayıs 2009 03:00


NBA'de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 84-74 mağlup ederek seride durumu 4-0'a getirdi ve Doğu Konferansı'ndaki ilk finalist oldu.


NBA'de Cleveland Cavaliers konferans finaline çıkan ilk takım oldu. Detroit'ten sonra Atlanta'yı da 4-0'la geçen Cleveland, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ya da Orlando Magic ile karşılaşacak.

Deplasmanda Atlanta'yı 84-74 mağlup ederek play-off'taki sekizinci maçını da çift haneli farkla kazanan Cleveland'da, Lebron James bir kez daha başroldeydi.

LeBron James 27 sayı - 8 ribaunt - 8 asist üretirken, Delonte West 21 sayı - 6 asist, Zydrunas Ilgauskas da 14 sayı - 10 ribauntla oynadı.

Bu mağlubiyetle sezonu kapatan Atlanta Hawks'ta ise Josh Smith 26 sayı - 8 ribaunt kaydetti.

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