Doğu'da ilk finalist Cleveland



NBA'de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 84-74 mağlup ederek seride durumu 4-0'a getirdi ve Doğu Konferansı'ndaki ilk finalist oldu.





NBA'de Cleveland Cavaliers konferans finaline çıkan ilk takım oldu. Detroit'ten sonra Atlanta'yı da 4-0'la geçen Cleveland, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ya da Orlando Magic ile karşılaşacak.



Deplasmanda Atlanta'yı 84-74 mağlup ederek play-off'taki sekizinci maçını da çift haneli farkla kazanan Cleveland'da, Lebron James bir kez daha başroldeydi.



LeBron James 27 sayı - 8 ribaunt - 8 asist üretirken, Delonte West 21 sayı - 6 asist, Zydrunas Ilgauskas da 14 sayı - 10 ribauntla oynadı.



Bu mağlubiyetle sezonu kapatan Atlanta Hawks'ta ise Josh Smith 26 sayı - 8 ribaunt kaydetti.



