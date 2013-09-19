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Ekonomi

Doğu'da aracı olan 4 kat fazla kasko ödüyor

Doğu ve Güneydoğu’da sigorta şirketlerinin bölgedeki araç sahiplerinden terör riski nedeniyle batıdakinin yaklaşık dört katı kasko bedeli ödediği için bölge halkı Adana ve Mersin'den plaka alıyor

19 Eylül 2013 11:54

Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari gibi şehirlerde yaşayan araç sahipleri terör riski nedeniyle kasko bedeli yaklaşık dört kat fazla çıkıyor. Bedeli  ödememek için çareyi bedelin nispeten düşük olduğu Adana ve Mersin gibi illerden araç plakası almakta buldu.


Risk zammı koyuyorlar


Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari gibi şehirlerde araçların çoğunun 01 ve 33 plakalı olduğunu söyleyen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Hürriyet'ten Edinç Çelikkan'a yaptığı açıklamalarda “İnsanların Adana ve Mersin'den plaka almalarının nedeni bölgedeki terör riski ile kasko fiyatlarının yüksek olması" dedi.

21 plakalı bir arıcın kaskosu batıda yaptırdığınız kaskonun üç dört katına çıkıyor. Bunun için de Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari gibi illerde oturan vatandaş kendi ili yerine Mersin, Adana ve Gaziantep gibi primin düşük olduğu yerlerden plaka alıyor. Bu terörden çok fırsattan istifade riskidir” görüşünü savundu. Doğu ve Güneydoğu’da diğer bölgelere nazaran bankaların da daha yüksek teminat talep ettiğine dikkat çeken Yücelen, “Şu anda terör riski de yok ama bölgede yatırım yapmak için batıdakinin dört katı teminat vermeniz gerekiyor” dedi.

Çözüm süreciyle bölgede altı aydır her şey güzel gitmesine rağmen bankaların teminat miktarını neden aşağı çekmediğini soran Yücelen, şöyle konuştu: “Mali sektör, bizim inandığımız çözüme inanmıyor. Bunu yapan banka ifşa edilmeli. Bankadan kredi çekiyorsun. Bir ay sonra geri çağırma hakkını kullanarak ‘paramı geri ver’ diyor. ‘Nasıl olur’ deyince ‘çünkü piyasa iyi değil’ yanıtını veriyor. Bunlar her sene tekrarlanyor.
 

Yatırıma toz koymak


Bölgeye yatırıma gideceksin sonra bankalar önüne böyle bir takoz koyacak. KOBİ’lerin ipini dakikada çekiyorlar. Bu rüzgarın karşısında hiçbir yapı duramaz. Hesabı geri çağırmanın düzeltilmesi gerekiyor. Ödemelerimde aksama varsa tamam parayı geri çağır.”


Primler yarı yarıya fazla


DOĞU ve Güneydoğu’da sigorta primlerinin batıdaki illere göre en az yüzde 50 fazla olduğu belirtiliyor. Ankara’da 300 liraya sigortalanan bir araç için Diyarbakır’da 700 lira para alınıyor. Bölgede 21 plakalı araca binmek istemeyen vatandaşların kasko primlerinin yüksekliği nedeniyle başka illerin plakalarını aldığına vurgu yapılıyor.

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