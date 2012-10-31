Doğubayazıt'ta ölüm kol geziyor

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde kendilerine 'Ahlak timi' ismi veren bir infaz çetesinin son yılda fuhuş, uyuşturucu, gasp ile hırsızlık zanlısı 7 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre 6 kişilik çete “İlçenin namusu bozuluyor, halkın namusunu ve malını biz koruyacağız” diye yola çıktı. 7 kişiyi kafalarının arkasına bir, sağ ve sol göğüslerine de birer kurşun sıkarak öldürdü.

Star gazetesinden Helin Şahin'in haberi özetle şöye:

Doğubayazıt' kendilerine ‘Ahlak Timi’ olarak tanımlayan bir grubun korku saldı. 2 yıl önce oluşturulan ve yaşları 20 ile 35 arasında değişen 6 kişilik çete ilçede fuhuş, uyuşturucu ticareti, gasp ile hırsızlık yaptığını iddia ettikleri kişileri öldürerek amaçlarının ilçenin namusunu korumak olduğunu öne sürüyor. Bugüne kadar 7 cinayet işlediği belirtilen çetenin suçlu ilan ettiği isimleri başlarının arkası ile sol ve sağ göğüslerine birer el ateş ederek infaz ediyor. Emniyet kaynakları ise böyle bir çeteden haberlerinin olmadığını belirtti. Cinayetler polis kayıtlarına "faili meçhul" olarak geçiyor.

Çetenin ilk olarak uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 36 yaşındaki F.İ. adlı kişiyi çetenin ilk önce değişik zamanlarda 3 kez “Bu işleri bırak yoksa canından olursun” diyerek tehdit etmiş. F.İ'yi 20 Ocak 2010 tarihinde ise öldürülmüş.

İkinci kurbanları dul bir kadın

İkinci cinayetini ilçede fuhuş yaptığı iddia edilen S.N. adlı dul bir kadını öldürmekle gerçekleştiren çetenin, S.N.’ye 3 kez uyarı mesajı gönderdiği belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce öldürülen S.N.’nin de yine başının arkasına bir el, sol ve sağ göğüs bölgelerine de birer el ateş ederek öldürüldüğü kaydedildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında da kısa aralıklarla 4 kişinin daha öldürülmesiyle ilçe halkının cinayetleri konuşmaya başladığı ve ortada bir çete oluşumunun olduğunun fark edildiği ifade edildi.

'Ahlak Timi' nin son cinayetinin de kadın ticareti yapan ve gizlice çektiği cinsel içerikli görüntüleri internette yayınlayan 30 yaşındaki F.K. olduğu iddia edildi.