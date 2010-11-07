-DOĞUBAYAZIT'TA İZİNSİZ GÖSTERİ DOĞUBAYAZIT (A.A) - 11.07.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde BDP'nin etkinliğine katılan bir grup, polise ve bazı iş yerlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Edinilen bilgiye göre, bir grup, ilçede BDP tarafından düzenlenen ''Savaşa Hayır, Barışa Evet'' etkinliğine katılmak için Büyükanıt Caddesi'nde toplandı. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, burada gruba yönelik bir konuşma yaptı. Üçer'in konuşmasının ardından dağılmaya başlayan gruptan bazı kişiler, polise ve iş yerlerine taş ve molotofkokteylleri ile saldırdı. Polisin biber gazı ve basınçlı su ile müdahale ettiği gruptakiler, ara sokaklara dağıldı.