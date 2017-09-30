Doğubayazıt şehitleri törenle uğurlandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK\'lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu için Ağrı\'da tören düzenlendi. Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 terörist öldürüldü. Çatışmada şehit olan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Polat, 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ramazan Bağlan ile güvenlik korucusu, 41 yaşındaki Yunus Budak ve 39 yaşındaki Cemil Budak için bugün Ahmed-i Hani Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elvan, Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdüğrü Kenan Yıldız ve şehit yakınları katıldı. Amca çocukları olan şehit korucuların yakınları ile uzman çavuş Mehmet Bolat\'ın 38 gün önce evlendiği eşi Leyla Bolat güçlükle ayakta durabildi. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından evli bir çocuk babası olan Ramazan Bağlan\'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'ne, Mehmet Bolat\'ın cenazesi Adana\'nın Kozan ilçesine askeri uçakla gönderildi. Güvenlik korucuları evli 5 çocuk babası Cemal Budak ile evli 2 çocuk babası Yunus Budak\'ın cenazeleri de toprağa verilmek üzere Doğubayazıt İlçesi\'ne bağlı Çatalipaşa Köyü\'ne uğurlandı.



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