Doğu ve Güneydoğu'da yeni burjuva sınıfı oluşuyor

T24 - BDP’nin söyleminden uzaklaştıkları dikkati çeken ve sandığa ‘evet’le gitmeye hazırlanan Doğu ve Güneydoğulu sanayiciler, bölgenin ekonomik dinamiklerinin değiştiğini ortaya koyuyor. GÜNSİAD Başkanı, “Bölgede yeni bir burjuva sınıfı oluşuyor” dedi.



Referendumda ‘evet’ diyeceklerini açıklayan Diyarbakırlı 14 iş dünyası örgütü ile BDP arasında yaşanan görüş ayrılıkları gözleri bölgedeki değişime çevirdi. Değişimin iş dünyası kaynaklı olması, “Bölgenin ekonomik dinamikleri mi değişiyor?” sorusunu gündeme getirirken işadamları da bu soruya yanıtlarında değişimin röntgenini çekti.



Milliyet gazetesinden Eylem Türk'ün haberine göreİ; toprağa bağımlı büyük ailelerin yavaş yavaş sanayici olmaya başladığını söyleyen Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, “Bölgede toplumsal ve ekonomik bir değişim yaşanıyor” dedi. Bedirhanoğlu, “Yine toprağa bağlılıkları sürüyor ama bunun yanında yatırımlarını günümüz koşullarına uyarlıyorlar. Bölgede feodal üretim ilişkileri kapitalist üretim tarzına dönüşüyor. Burada yeni bir burjuva sınıfı oluşuyor” dedi.



BDP ile yaşadıkları fikir ayrılığına da değinen Bedirhanoğlu, “Bölgedeki işadamlarının siyasi partilerle hem örtüştüğü hem ayrı düştüğü konular var. Biz şiddete karşıyız. Şiddet hak aramada bir yöntem olamaz. Demokratik kanallar kullanılmalı. Bunu yapmazsak bölgedeki ekonomik gelişmeyi sağlayamazsınız” diye konuştu.



Bedirhanoğlu şöyle devam etti: “Anayasa paketini eksik bulduğumuzu defalarca söyledik. Ama önceki yasalara göre ciddi bir değişimi de ifade ediyor. Biz iş camiasını temsil ediyoruz. Ve doğru bildiğimizi söyledik.”



‘Diyarbakır’da kurulan şirket sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde’



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Galip Ensarioğlu, bugüne kadar bölgede sanayi kültürünün olmadığını söyleyerek, “Çiftçi kesimi artık sanayici oluyor. Bölgede ciddi bir müteşebbis potansiyeli var. Diyarbakır’da kurulan şirket sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde. Kapanan şirket sayısı da Türkiye ortalamasının altında. Bölge insanı girişimci” dedi.





Bölgede soran, sorgulayan bir kesimin de olduğunu belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:





“Bu kesim Kürtlerin demokratik taleplerini istiyor. Geri adım atmıyor. Bu mücadelede elinden geleni de yapıyor. Bunun dışında anlayamadığı meseleleri kabul etmiyor. Sorunun şiddet dışında siyasi yollardan çözülmesini istiyor.”



Odalarına bağlı 10 bin üyeleri bulunduğunu kaydeden Ensarioğlu, “14 STK, iş dünyasında varolanı temsil ediyor. Sanayi kesiminde 12 bin 500 kişilik bir istihdamımız var. Toplamda 200 bine yakın bir istihdamı temsil ediyoruz. Bölgede huzur ve güven olursa çok hızlı bir gelişme yaşanacak” dedi.



‘Bölge kimsenin ipoteği altında değil inandığımız fikirleri savunuyoruz’



Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, ağalık sisteminin değiştiğini söyleyerek, “Eskiden iş yoktu, dünyaya açılım yoktu. Küçük bölgelerde ağa ne derse o olurdu. Şimdi artık herkes iletişim teknolojileri sayesinde her bilgiye, her yere ulaşabiliyor. Feodal sistemin dışında yepyeni bir sistem oluşmaya başladı. Ekonomi giderek güçleniyor. Holdingler oluşmaya başlıyor” dedi.



Kadooğlu, BDP ile fikir ayrılığına ilişkin olarak bölgenin kimsenin ipoteği altında olmadığını belirtti. Kadooğlu, şunları söyledi:



“Bölge hiçbir partinin ipoteği altında değil. Birileri çıkıp evet diyorum derse buna karşı çıkılması doğru değil. Biz STK’lar olarak hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Bizim işimiz siyasi partilerle tersleşme değil. İnandığımız konuda fikrimizi savunuyoruz. Referandum döneminde beyan edilen fikirler kişiseldir. Kimse kusura bakmasın biz bağımsız, gönüllü bir kuruluşuz ve kendi fikirlerimizi söyleriz.”



‘14 STK, Diyarbakır sermayesinin yüzde 100’ünü temsil ediyor’



Bölgedeki iş dünyasının eğitimli, okumuş yazmış, dünyayı gezmiş, yabancı dil bilen bir kesim olduğunu söyleyen MÜSİAD Diyarbakır İl Başkanı Vahdettin Bahadır, bölgede artık şiddete karşı güçlü bir muhalif damar oluştuğunu belirtti. Referandum için ‘evet’ diyen 14 STK’nın sadece ticaret yapan kuruluşlar olduğunu belirten Bahadır, şunları söyledi:



“Onlarca STK bize katılmak istedi ama biz kabul etmedik. Gözükapalı hepimiz imza attık. Bu ülkenin geleceği ve huzuru için anayasaya evet diyeceğiz. 14 STK Diyarbakır sermayesinin yüzde 100’ünü temsil ediyor.



Kürt sorunun şiddetle çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Şiddetin hiçbir türüne boyun eğmeyeceğiz. Kürt ve Türk kardeşler olarak şiddetsiz bir ortamda üçüncü bir dil inşa edeceğimize inanıyoruz. Şiddetin sadece kan getirdiğini biliyoruz.”



Şiddeti kimden gelirse gelsin lanetlediklerini kaydeden Bahadır, “Evet demekle kalmayacağız, bu toplumun evet demesi için uğraşacağız” dedi.