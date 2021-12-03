Doğu ve Güneydoğu'da sınır ticaretine limit getirildi

Doğu ve Güneydoğu'da 13 il için sınır ticareti düzenlemesine gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan' ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Suriye dahil her komşu ülkeden 150 milyon dolarlık ithalata izin verildi. Petrol ürünleri kapsam dışı tutuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerimizden yapılacak sınır ticareti kurallara bağlandı.

Esnaf ve tacir sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilmesi ve mağaza kiralayabilmesi için Sınır Ticarete Belgesi alacak. Belge başvurularını oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu karara bağlayacak.

İthalat değer limitleri, her bir komşu ülke için; 75 milyon Dolar kadar tarım, 75 milyon dolar kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon dolar olacak.

Her bir komşu ülke için ithalat değer limiti 150 milyon dolardan aç olarak belirlenebilecek.

Karar kapsamında esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya sınır ticaret merkezinden 30 gün içerisinde en fazla 75 bin dolar karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edilebilecek.

Petrol ürünleri kapsam dışı

İhracı ve ithali yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri ile silah , mühimmat ve patlayıcı maddeler sınır ticaretine konu edilemeyecek. Bu kapsamda sınır ticaret merkezleri inşa edilecek. Bu merkezleri, bağlantı yolları ve altyapı işleri valiliklerce yapılacak.