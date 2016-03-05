Doğu Perinçek'ten kayyum yorumu: Bu bir basın özgürlüğü meselesi değil, bu bir vatan ve Cumhuriyet meselesidir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balıkesir'de de partilileri yaptığı toplantıda, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş’ye kayyum atanmasını değerlendirdi. Perinçek, ‘’Bu bir basın özgürlüğü meselesi değil, bu bir vatan ve Cumhuriyet meselesidir.’’ dedi.

Vatan Partisi Karesi İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Perinçek'e, eşi Şule Perinçek ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekin de eşlik etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması ve 'paralel yapı'ya yönelik olduğu iddia edilen operasyonları yeterli görüp görmediği yönündeki bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Bu bir basın özgürlüğü meselesi değil, bu bir vatan ve Cumhuriyet meselesidir. Bu örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yetenekli, birikimli, Atatürkçü, vatana bağlı komutanlarını hapse attıracak bir güce sahipse ve uygulamada ABD'nin Türkiye'yi bölme siyasetinde bir anlam kazanıyorsa, bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bir değerlendirme yapabiliriz. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vs. davaları, Türkiye'yi bölmek için uyduruldu. Siz Türk ordusunu hapse atmadan, Vatan Partisi'ni hapse atmadan Türkiye'yi bölemezsiniz. Çünkü Türkiye'nin bölünmesine silahla karşı koyacak olan TSK'dır. Türkiye'nin bölünmesini siyasi düzlemde önleyecek güç Vatan Partisi'dir. Ergenekon, Balyoz tertipleri TSK ve Vatan Partisi'ni hedef aldı. Fethullah Terör Örgütü (FETÖ) bütün Türkiye için hatta dünya için tehlikedir. Siz Türkiye'yi parçaladığınız zaman Ortadoğu da, Rusya da parçalanır, Asya kalesi bile düşer. Türkiye kritik bir ülkedir. FETÖ, ABD'nin dünya planlarında görev almış bir örgüttür, bu tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Zaman gazetesine gelince; burada bir gazete ve basın olayı yok. Bakın terör örgütünün uygulayıcıları var. Ergenekon ve Balyoz operasyonları sırasında bir takım yalanlar, tertipler düzenlendi, sahte deliller üretildi. O delilleri kamuoyuna yansıtan, kamuoyunu aldatan kimlerdi? Belli basın organlarıydı. Bu bir basın faaliyeti değildir. Siz sahte delilleri Türk milletini kandırmak için yayıyorsanız buna basın faaliyeti denemez. Bu Amerika'nın ve FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik bölme planlarında bunlar görevler yaptı. Şimdi Türk yargısı bu konuda çeşitli uygulamalara girişmektedir, olay bundan ibarettir."

“Erdoğan buraya geldi diye biz

karşı tarafa mı geçelim’’

Perinçek Vatan Partisi'nin iktidarla yakınlaştığı ve birlikte hareket ettiği iddialarına ilişkin bir soruya da "Biz Türkiye'de Fethullah Gülen örgütüne karşı mücadelenin 40 yıldır esas sahibiyiz. Bu nedenle zamanında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'la bize karşı tertipler kurdular. Orada Erdoğan'ın da sorumlulukları var. Biz Türkiye'nin sorununun çözümüne sahip çıkıyoruz. Yoksa Tayyip Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Bu işin sahibi biziz, Tayyip Erdoğan bizim dediğimiz yere geldi. Biz 40 yıldır 'Bu Fethullah Gülen Terör Örgütü Türkiye'ye zararlıdır, bu ABD'nin kontrolünde olan bir örgüttür, cumhuriyet yıkıcısıdır, vatan bölücüsüdür' diyoruz. Şimdi bu söylediklerimiz kabul gördü. Tayyip Erdoğan buraya geldi diye biz karşı tarafa mı geçelim" dedi.

Perinçek, Erdoğan ve hükümetin açılım sürecinin ardından PKK ile mücadelede de Vatan Partisi'nin dediği yere geldiği görüşünü savunarak, "Tayyip Erdoğan, terör örgütünün üstüne yürüyorsa biz bundan Türkiye adına sevinç duyarız" diye konuştu.