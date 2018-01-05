Doğu Perinçek: Mahkeme kararı olmadan belediye başkanını görevden almak hukuka aykırı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile CHP'li Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.

Doğu Perinçek, Habertürk'te Enine Boyuna programında Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Perinçek, "Beşiktaş Belediye Başkanı hakkındakilerin hepsi bir iddia. Bir mahkeme kararı olmadan milyon nüfüsu olan bir belediye başkanını görevden almak hukuka aykırı, çok yanlış işler yapılıyor, idarenin bu tür uygulamalara girmesi doğru değil" diye konuştu.