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Doğu Perinçek: İncirlik Üssü'nde ileri nesil 50 nükleer bomba bulunuyor

"Türkiye'deki üsler ABD'ye kapatılmalı"

06 Kasım 2017 02:54

İzmir'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Türkiye'deki üslerinin kapatılması gerektiğini savunarak, "Bunlar bizim vatanımızın parçasıdır, TSK'nın kesin kumandası ve kontrolü altına geçmelidir. Amerika silahlarını alıp gitmelidir " dedi. Perinçek, Türkiye'de 50 ileri nesil nükleer bomba bulunduğunu da iddia etti.

Perinçek, Balçova Termal Otel'de düzenlediği basın toplantısında,  FETÖ'yü temizlediğini, terör örgütü PKK'yı hendeklere gömdüğünü belirterek, "Batı Asya'da dostlarımızla buluştuk. İran, Irak, Suriye, Rusya ile beraberliğimiz sayesinde ABD ve İsrail'i bozguna uğrattık. Artık Batı Asya, Batı Asyalılarındır." ifadesini kullandı.

'Atlantik ötesinden gelenler evlerine dönsün'

Batı Asya'da davetsiz olarak bulunan Atlantik ötesinden gelen güçlerin kendi ülkelerine dönmesini isteyen Perinçek, "ABD planlarına alet olma dönemi bitmiştir. ABD'den silah alarak o silahları kardeşlerinin üzerine çevirme, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın üzerine çevirme dönemi bitmiştir. İhanet dönemi bitmiştir. Onun için herkesi Batı Asya'nın birliği içinde yer almaya, Türkiye'nin vatan bütünlüğü, huzuru, barışı, üretim ekonomisini kurma mücadelesi içinde yer almaya davet ediyorum" diye ifade etti.

"Türkiye'deki üsler ABD'ye kapatılmalı"

Doğu Perinçek, yaşanan sürecin çetin olduğunu ve çeşitli tehlikeleri bulunduğunu vurgulayarak, şunları kayedetti: "Türkiye'deki Amerikan üsleri Amerika'ya kapatılmalıdır. Bunlar bizim vatanımızın parçasıdır, TSK'nın kesin kumandası ve kontrolü altına geçmelidir. Amerika silahlarını alıp gitmelidir. Türkiye Amerika ile cephe cepheye gelmiştir. Amerika üzerimize FETÖ'sünü, PKK'sını, IŞİD'ini sürdü ve yenildi ama son çılgınlıkları da her an gündeme gelebilir."

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt Karataş da İncirlik'te 50 ileri nesil nükleer bomba bulunduğunu ileri sürerek, İncirlik'in ABD kullanımına kapatılması, nükleer bombaların da taşınması gerektiğini savundu.

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