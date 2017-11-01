Doğu Perinçek: Erdoğan, Kemalist devrime teslim oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Kemalist devrimi yıkma görevi verildiği' görüşünü savunurken "Geldiğimiz noktada Erdoğan Kemalist devrime teslim oldu" ifadesini kullandı.

Ulusal Kanal'da konuşan Perinçek, AKP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini benimseyen kişilerden oy isteyeceği iddiası için şu görüşünü dile getirdi:

"Hangi güç bunları Atatürkçülük çizgisine getiriyor. Bugüne kadar karşı duranlar bugün birden bire Atatürk'e inanmaya ve anmaya başladılar. Bugün ikinci istiklal savaşı veriliyor. İkinci istiklal savaşının birinci istiklal savaşından güç alarak verirsiniz. Daha doğrusu Atatürk devrimcisiyim diyenlerin sevinçle karşılaması lazım. Eğer biz Atatürk devrimlerini tamamlamak istiyorsak, Atatürkçülüğün yanına gelenlere sevinmeliyiz.

“Herkes Atatürk hizasına geliyor”

“Demek ki Türkiye'de seçimleri kazanmak için Atatürk bayrağına sarılmak gerekiyor. Herkes Atatürk'e göre hizasına bakıyor. Bir yerden bu Atatürk'ün Türkiye'nin önüne koyduğu programın hala yürürlükte olduğunu gösterir. 50 yıldır Vatan Partisi'nin programının da doğru olduğunu gösterir. Nedir bizim programımız? Atatürk devrimlerini tamamlamak. Kanımca 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olması hatalı olmuştur. Anadolunun bağrında Milli Meclis'in açılması ile padişahlığa bayrak açtı. Her türlü iktidar odağının İstanbul'un elinden alınarak Ankara hükümetinin emrine vermesi bir iç savaş sürecidir.

23 Nisan'da yeni bir meclis kuruluyor. Ancak devletin adı henüz konmamış. Devletin adı da Eylül'de kullanılmaya başladı. Ne oldu. 20 Ocak 1921 yılında Cumhuriyetin ilk anayasası yapıldı."