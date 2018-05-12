Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılmasını talep edeceğiz

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tanıdığı sürenin son gününde 100 bin imzayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP'nin kapatılması için dava açacağını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taksim Gönen Hotel'de basın toplantısı düzenlendi.

cnnturk.com'da yer alan yer alan habere göre, "HDP'yi PKK'ya bağlı olmakla" suçlayan Perinçek, "Selahattin Demirtaş başta olmak üzere yöneticilerinin ve örgütlerinin bu gerçeği ortaya koyan sayısız açıklamaları yanında faaliyetleri bu konuda kesin kanıt değerindedir. Bugün Türkiye'de hukuk varsa, Anayasa'nın 68. Maddesi ve Siyasî Partiler Kanunu'nun 81, 82 ve 83 maddesi uyarınca, HDP'nin kapatılması gerekir. Hukuka bağlılığın ve hukuk devletinin gereği budur" diye konuştu.

Perinçek konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı seçilince, Siyasî Partiler Kanunu'nun 100. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunacak ve HDP'nin kapatılması için dava açılmasını talep edeceğiz. Bu konudaki talepnamemiz hazırdır."