Doğu Perinçek: Bu ordu düşmanlığı AKP'nin sonunu getirecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapısında köklü değişikliklere yol açan olağanüstü hâl uygulamasının üçüncü kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ilgili olarak, “Türk ordusuna düşmanlık yapan, Türk ordusunu savaşamaz hale getirmeye yönelik bu kararnameleri çıkaran iktidar, Türkiye'yi yönetemez. Ordu düşmanı bir iktidar Türkiye'yi yönetemez. Ordu düşmanları oy da alamaz. Bu ordu düşmanlığı, AKP iktidarının sonunu getirecektir" dedi. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Gülen cemaatine karşı verdiği mücadelede hükümeti desteklediğini açıklayan Perinçek, "Bu kararname FETÖ'cülerin kararnamesidir. FETÖ'cüler 'Yeni yapılanmaya ihtiyacımız var' diyordu. Türkiye bu kararname ile bir karışıklığa doğru itiliyor. Türk ordusu ve devlet arasında beraberlik bozuluyor. FETÖ'cüler de şu anda bayram yapıyor" diye konuştu.

Vatan Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Vatan Partisi Doğu Perinçek, burada bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını değiştiren kanun hükmünde kararnameyi eleştiren Perinçek'in açıklamaları şöyle:

“Türk ordusuna düşmanlık yapan, Türk ordusunu savaşamaz hale getirmeye yönelik bu kararnameleri çıkaran iktidar, Türkiye'yi yönetemez. Ordu düşmanı bir iktidar Türkiye'yi yönetemez. Ordu düşmanları oy da alamaz. Bu ordu düşmanlığı, AKP iktidarının sonunu getirecektir. Askeri birliklerin önüne çöp kamyonlarını yığarak, tehdit olarak orduyu göstererek kendi yıkılışınızı hazırlıyorsunuz. Ordu ile savaşarak nereye varacaksınız? Bu millet sizi sırtından atacak. Bu millet sizin iktidarınıza son verecek. Çok güvendiğiniz oyların nasıl eridiğini göreceksiniz. Orduya düşman olan bir iktidarı kesinlikle ayakta tutamayız. Onlara oy vermek bundan sonra haramdır. Türk milleti, Türk ordusuna düşman olan bir iktidarı oylarıyla aşağıya indirecektir.

Bu kararname, devlete, Cumhuriyet'e, orduya ve millete karşıdır. Bu kararnamenin kökü dışarıdadır. Amerika'nın 2005 yılından beri Türkiye'ye dayattığı ordunun yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yunan Silahlı Kuvvetleri 2002 yılına kadar AKP'nin getirdiği sistemi uyguluyor. 2002'deki Kardak Krizi sonrası bu sistemin iflas ettiğini Yunanistan ders olarak çıkartıyor. Türk ordusu örnek alınarak, Yunan düzenlemesi yeniden yapılıyor. Bu kararname FETÖ'cülerin kararnamesidir. FETÖ'cüler 'Yeni yapılanmaya ihtiyacımız var' diyordu. Türkiye bu kararname ile bir karışıklığa doğru itiliyor. Türk ordusu ve devlet arasında beraberlik bozuluyor. FETÖ'cüler de şu anda bayram yapıyor. Uyarıyoruz; FETÖ'cüleri, Amerika'yı sevindiren bir kararname çıkarttınız. Bu program düşmanın programıdır

Anayasaya aykırı

“Savaşı kim yönetecek? Milli Savunma Bakanı mı yönetecek? Bunu ancak düşman yapar. Askeri okulları kapatıyorsunuz. O askeri okullardaki halk çocuklarıdır. Halkına bağlı, Cumhuriyeti'ne bağlı Türk subayı yetişiyor orada. Kapattığınızda, Türk subayını hedef alıyorsunuz. Polis, jandarmanın görevini yapamaz. Bu halkın askere saygısı var ve o saygı iç güvenlik açısından en büyük değer. Hastanesi olmayan ordu nerede var? Savaşan ordu, yaralanan, şehit olan ordudur. Hastanesi olmayan ordu savaşamaz. Türk ordusunun savaşmaması için yapılan bir uygulamadır. İçeride de bu darbeden sonra neler bekleniyor? ABD IŞİD'i üzerimize sürecek. PKK şimdi tekrar inlerinden çıktı, Türk ordusuna karşı çeşitli uygulamalara girdi. MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması da Anayasaya aykırı bir durum. MİT'i ve Genelkurmay Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığı'na bağladığınız zaman Anayasa sistemini bozarsınız. Meclis'in denetimini ortadan kaldırırsınız. Hükümeti denetleme yetkisini ortadan kaldırıyorsunuz. Yani Meclis'e darbe indiriyorsunuz. Bu henüz gerçekleşmedi. Henüz bir plan, ancak bu Anayasaya aykırı"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a çağrı

“Sizin Anayasal görevinizdir ordunun savaş yeteneğini yüksek tutmak. Buna bağlı olarak milletinize karşı Cumhuriyete, Mehmetçiğe karşı sorumluluklarınız var. Kararname uygulanmasına karşı Genelkurmay Başkanlığı'nı, Anayasal görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Ordunun yapısını bozan, PKK'ya sevinç veren bu kararnameden vazgeçmeleri için AK Parti tabanı da harekete geçmeli. Ordu düşmanlığının altından kalırsınız. Ordu düşmanlığı millet düşmanlığıdır. Biz geleceğe güveniyoruz. Hiç kimse korkmasın. Bu yapılanlar AKP'nin kendi sonunu hazırladığını göstermektedir"