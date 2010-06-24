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Dünya

'Doğu Kudüs'teki yıkım yasal olmayacak'

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, Kudüs Belediye Başkanının, Doğu Kudüs’te 22 Filistinli’nin evini yıkarak yerine park ve turistik alan yapma planının yasal olmadığını söyledi

24 Haziran 2010 03:00

T24- BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, Kudüs Belediye Başkanının, Doğu Kudüs’te 22 Filistinli’nin evini yıkarak yerine park ve turistik alan yapma planının yasal olmadığını söyledi.


Ban’ın ofisinden yapılan açıklamada, yıkım ye yeni inşaat kararının, ‘uluslar arası hukuka ve Filistinliler’in talebine aykırı’ olduğu belirtildi.


Filistin Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah Kudüs planlama komisyonunun projeyi onaylamasını reddetti.


ABD’li yetkililer inşaat projesiyle ilgili olarak İsrail’i uyardı.


Bu arada İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak dün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştü. Barak’ın Gazze’ye daha fazla malzeme akışı sağlanmasını umduğu belirtildi.

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