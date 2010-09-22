-DOĞU KUDÜS'TE GERGİNLİK ARTIYOR TEL AVİV (A.A) - 22.09.2010 - Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde sabaha karşı bir Filistinlinin vurularak öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artarken, İsrail polisleriyle Filistinliler arasında şiddet olayları meydana geldi. Ölen Filistinli için düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında, 35 yaşında bir İsraillinin bıçaklandığı bildirildi. Zeytindağı'nda, Augusto Victoria hastanesi yakınında meydana gelen olaylarda ayrıca, aralarında 3'ü polis görevlisi olmak üzere yaklaşık 10 İsraillinin yaralandığı belirtildi. Filistinlilerin, İsraillilerin içinde bulunduğu araca taşlarla saldırdıkları, araçtaki 3 İsraillinin hafif yaralandığı kaydedildi. Bu arada, Eski Kent'in içinde, El Aksa Camii etrafında da Filistinli gençlerin, İsrail polislerine ve bu akşam başlayacak Sukot bayramı nedeniyle yoğun olarak Ağlama Duvarı'na akın eden Yahudilere taş attıkları belirtildi.