-DOĞU KUDÜS'TE 930 BİRİMLİK KONUTA ONAY TEL AVİV (A.A) - 04.08.2011 - İsrail İçişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te, Araplarca Jebel Ebu Gneym olarak adlandırılan Har Homa mahallesinde 930 birimlik konut inşaatına nihai onayı verdi. Onayın, İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai'nin talimatı doğrultusunda geldiği ve Yişai'nin gerekli inşaat izinleriyle ilgili işlemlerin hızlandırılmasını istediği bildirildi. Söz konusu mahalledeki inşaatla ilgili plan ilk olarak 2 yıl önce onaylanmış, ancak bugüne kadar geçen süre içinde, konunun hassasiyeti nedeniyle İsrail Başbakanlığı'nın müdahalesiyle nihai onaya kadar olan işlemler en az 2 kez gündemden çıkarılmıştı. Plan kapsamında öngörülen inşaatların yüzde 20'sinin, İsrail İmar ve İskan Bakanlığı tarafından, küçük daireler halinde yapılması ve genç ailelerin alımına imkan verecek şekilde fiyatlandırılması hedefleniyor. Plan çerçevesinde, arazilerin diğer bölümlerini ise inşaat müteahhitlerine satılması öngörülüyor. İsrail İçişleri Bakanı Yişai ise hem Kudüs'te hem de İsrail çapında inşaat yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Filistin yönetimi, kurulacak Filistin Devleti'nin başkenti olarak öngörülen Doğu Kudüs'teki inşaatların durdurulmasını istiyor.