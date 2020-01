Doğu Karadeniz'de üretilen çayın tüketildiği ülke sayısı 100'e ulaştı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- ÇAYKUR\'un başlattığı yurt dışı tanıtım atağı ile Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde üretilen çayın tüketildiği ülke sayısı 100\'e ulaştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici tarafından yapılan çay tarımında, yılda 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 250 bin ton arasında değişen miktarlarda yaş çay ürünü elde ediliyor. Yaş çay, özel sektöre ait 151 ve Çaykur\'a ait 46 fabrikada işlenerek yılda ortalama 220 ila 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Türkiye\'de çay sektörünün öncüsü olan Çaykur, son yıllarda ürettiği siyah çayın yanı sıra yeşil, soğuk, beyaz ve meyve aromalı çay çeşitleri ile katıldığı uluslararası fuarlarda tanıtım atağı başattı.

100 ÜLKEYE ULAŞILDI

Uluslararası kuruluşlardan kalite ödülü alan Çaykur, ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısını da her geçen gün artıyor. Çaykur, son 2 yılda İngiltere, Rusya, Lübnan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Çin, Bulgaristan, Katar, Dubai, Azerbaycan, Hindistan, Kamerun ve Senegal’le anlaşma yaparak ürünlerin ihracatına başladı. Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için başlattığı yurt dışı tanıtım atağı ile 100 ülkeye ulaşan Çaykur, bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.

İHRACAT ARTIYOR

Türk çayı en fazla Belçika ve Almanya’ya ihraç ediliyor. Bu ülkeleri ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri takip ediyor. Geçen yıl da Singapur, Somali, Bahreyn, Litvanya, Hindistan, Gambiya ve Nijerya’ya kuru çay ihracatı başladı. Türk çayında yılda 6 ila 7 bin ton dolayında ihracat gerçekleştiriliyor. Çaykur gelecek yıl Avrupa pazarının yanı sıra Rusya, Afrika ve Uzakdoğu ülke pazarlarında daha etkili olmayı hedefliyor. Çaykur\'un siyah ve yeşil çayının yanında soğuk çayı da büyük ilgi görüyor.

\'ÇAYKUR DÜNYANIN HER YERİNDE OLACAK\'

Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türk çayının dünyanın her yerinde olacağını söyledi. Sütlüoğlu, şunları dedi:

\"Çok güçlü bir dünya markası haline gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye\'nin çay ürettiğini dünya bilmiyordu. Bugün dünya Rize çayını biliyor. Bilinen bir marka ve ürün haline geldi. Ürünlerimiz dünya kalite kuruluşlarından ödül alıyor. Bu tür ödüller kalite imajı açısından çok önemli. Malınızın kaliteli olduğuna dair bir kanaat yoksa satamıyorsunuz. Tüketici artık bilinçli ve kalitesiz mal almıyor. Dünyada üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim ülkemizde. Bu nedenle diğer ülkelerde yapılan haşere mücadelesi bizde yok. Bu da çayımızı dünya pazarlarında farklı kılıyor. Mevcut pazar payımızı koruyarak yurt içinde ve dışında büyümeye devam edeceğiz.\"



