Doğu Karadeniz’de, Rusya’ya ihracat yüzde 211 arttı

Muhammet KAÇAR/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde bu yılın ilk 9 ayında 106 ülkeye 1 milyar 12 milyon 78 bin 473 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Rusya Federasyonu’na yönelik yapılan ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 211’lik artış yaşandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 12 milyon 78 bin 473 dolar tutarında ihracat gerçekleştiğini açıkladı. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 3.3 oranında düşüşün yaşandığını ifade eden Gürdoğan, “Trabzon ili ihracatlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeni, en önemli ihraç ürünü olan fındık birim ihraç fiyatlarında bir önceki sezona oranla yaşanan düşüşten kaynaklanmakta olup, Trabzon ili ihracatında fındık dışındaki ürünlerin ihracatında yüzde 33 oranında bir artış yaşanmıştır. Ayrıca, miktar olarak fındık ihracatında yüzde 2 oranında bir artış yaşanmakta, fiyat düşüşlerinden kaynaklı olarak fındık ihracatından sağlanan dövizde görülen yüzde 15 oranındaki düşüş il toplam ihracatında da düşüşlere neden olmuştur. Rize ve Artvin illerimiz ihracatındaki düşüşün nedeni ise yakın komşu ülkelere yapılan ihracatımızda altyapı imkanlarımızdaki olumsuzluklar ve bunda da Sarp Sınır Kapısı\'ndaki gecikmeli geçişlerin büyük etkisinin olduğu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Gümüşhane ilimiz ihracatında görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedeni ise; İlden yapılan ve bu yıl önemli miktarda artış gösteren madencilik ürünlerinin ihracatında görülen artış yanında, dünya piyasalarında metal birim fiyatlarındaki yükseliş trendi ihracatta da önemli artışa neden olmuştur” dedi.

\'RUSYA İLE KRİZ ÖNCESİ POTANSİYELE DOĞRU YÜKSELME VAR\'

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden ilk 9 ayda gerçekleşen ihracatta ürün sıralamasında bir önceki yıla oranla yüzde 15 düşüş yaşandığına dikkat çeken Gürdoğan, şöyle dedi:

“588 milyon 674 bin 576 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 56 oranındaki artışla 170 milyon 590 bin 753 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırayı ve yüzde 13 artışla 120 milyon 150 bin 442 dolar tutarındaki ihracatla da madencilik ürünleri üçüncü sırayı aldı. Bölgemizden 2017 ilk 9 ayında 109 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda yüzde 211’lik artış yaşandı. Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızın hızla yükselerek kriz öncesi dönem potansiyeline doğru yükselme göstermesi ihracatçılarımızı umutlandırmaktadır, İki ülke liderlerinin karşılıklı güven ve samimiyet ekseninde yaptıkları üst düzey görüşmelerle bu potansiyelin daha üst noktalara ulaşması sağlanmış olacaktır. Ancak, Rusya Federasyonu’na henüz yasaklama kapsamında bulunan yaş meyve sebze ürünleri için Rusya Federasyonu hiçbir firma kısıtlaması getirmeden, kriz öncesi Rusya Federasyonu’na ihracat yapma kriterlerine sahip olan firmaların ihracat yapmasına müsaade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sadece belli ve kısıtlı sayıdaki firmaya ihracat izni verilmesi Rusya’ya yönelik yaş meyve sebze ihracatımızın gelişmesini engelleyecektir, firmalarımız haksız rekabete yol açacak ve şeffaf olmayan yöntemlerle Rusya tarafınca firma belirlenmesinin tedirginliğini taşımaktadır.”



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