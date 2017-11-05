Doğu Karadeniz’de organik çay tarımı belirsizliği

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yapılan ve 15 Ekim’de geçileceği açıklanan organik çay tarımı ile ilgili belirsizlik sürüyor. Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, kimyasal gübreyi kesinlikle terk etmeleri gerektiğini vurgularken, “Çay tarımında organik, doğal gübreye geçmemiz lazım” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, geçen yıl Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kademeli olarak organik çay üretimine geçileceğini açıklamıştı. Uygulama ile çay tarımında kullanılan nitrat ve azot içerikli kimyasal gübre yerine mikrobiyal organizmalar içeren organik gübreye geçilmesi planlandı. Böylece çayda herhangi bir kalıntısı ve olumsuz etkisi görülmese de kullanıldığı toprakta ve çevresindeki canlı varlıklar üzerinde zararlı etkileri olan, toprak yapısını olumsuz yönde etkileyen, heyelanları tetikleyen azot ve nitrat içerikli kimyasal gübre kullanımı kaldırılması hedeflendi. Mikrobiyal gübre ile üretilen çaylarda verim azalması gözlenmediği gibi ekstrat değerinin yükseldiği ve selüloz oranının azaldığı, tomurcuk oluşumunun ise arttığı tespit edildi.

1 YIL ERTELENDİ

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da bazı üreticilerin kimyasal gübreleri satın almış olması, organik gübre yetersizliği ve diğer eksiklikler nedeniyle organik çay tarımına geçiş bu yıl 15 Ekim tarihine ertelenmişti. Ancak, bu tarihin geride kalmasına rağmen organik çay üretimine geçişle ilgili henüz açıklama yapılmaması üreticileri ve çay sektörü temsilcilerini de tedirgin ediyor. Bölgede 835 bin dekar alanda geçileceği açıklanan organik tarımla ilgili belirsizlik sürüyor.

\"HENÜZ NETLİK YOK\"

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, çayda organik tarıma mutlaka geçilmesi gerektiğini, henüz bu konuda kendilerine bir tebliğ yapılmadığını açıkladı. Erdoğan, “2017 yılı Ekim ayından itibaren organik çay üretimi için hazırlıklar yapılması yönünde karar alınmıştı. Bu kararla ilgili henüz ilgili kurumlardan ‘Kimyasal gübre yasak, artık organik gübre kullanılacak’ diye bir bildirim yapılmadı. Bu işin kademeli yapılmasını istiyoruz. Bir anda geçiş olursa bunun ürün telafisi nasıl olacak? Ürün kalitesi ve rekoltesindeki değişim ürün miktarındaki düşüş, nelere sebep olacak? Bunları henüz net görmüş değiliz. Organik gübreye geçiş konusunda yapılan testlerin sonuçları ilgili kurumlar da var. Bu sonuçlar henüz bizimle paylaşılmadı. Organik gübre ve kimyasal gübre kullanılan yer arasında nasıl bir ürün farklılığı olduğunun net olarak ortaya çıkarılması, ardından bir yol haritası ortaya konulması gerekiyor” dedi.

\"KİMYASAL GÜBREYİ KESİNLİKLE TERK ETMEMİZ LAZIM\"

Organik tarıma geçişle çayda yaşanabilecek ürün kaybının yüzde 10’a kadar telafi edilebileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

\"Ürün kaybı, özel sektör ve Çaykur\'un elindeki stoklarla ürün kaybı telafi edilebilir. Yüzde 10’un üzerindeki ürün kaybının telafisi imkansız. O zaman ne yapacağız? Yurt dışından bir talebimiz olacak ya da bir şekilde bunu telafi edeceğiz. Türk çayının damak tadı da belli. O zaman bu damak tadını değiştirecek miyiz? Globalleştirecek miyiz? Bu sorulara henüz net cevap bulamadık. Henüz organiğe tam olarak geçiliyor veya geçilmiyor diye bir net genelge emir de gelmedi. Süreç devam ediyor. Peki organik gübreye geçmeli miyiz? Evet kesinlikle geçmemiz gerekiyor. Kimyasal gübreyi kesinlikle terk etmemiz, organik; doğal gübreye geçmemiz lazım. Bunu da doğru materyal ve argümanlarla yapmamız lazım.\"

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