Doğu Karadeniz'de kelebek tedirginliği

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GÜRCİSTAN\'dan Türkiye\'ye giren ve Artvin\'den Samsun\'a kadar etkili olan \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böceğin sayısı, bölgede her geçen yıl artıyor. Yaş çay, fındık ve birçok tarım alanında suyunu emdiği ürün ve bitkinin kurumasına neden olan kelebekler için henüz bir ilaç geliştirilmemesi de üreticiyi tedirgin ediyor.

Doğu Karadeniz\'de 2007 yılından sonra görülen ve birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı. Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, tarım alanlarında özellikle suyunu emdikleri ürünlerin kurumasına neden olduğu belirlendi. Rusya\'ya geldiği tahmin edilen ve buradan Gürcistan\'a yayıldıktan sonra Karadeniz Bölgesi\'nde etkili olmaya başlayan \'Ricania simulans\'la mücadele için henüz bir ilaç ise geliştirilemedi.

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya, kelebeğin son yıllarda Samsun\'a kadar sahil bölgelerinde yoğun bir şekilde görüldüğünü, bitkilere zarar verdiğini ancak şimdilik \'zarar eşiğini\' geçmediğini söyledi.

\'HENÜZ BİR İLAÇ GELİŞTİRİLEMEDİ\'

Çay, salatalık, mısır, fasulye, kivi, yabani böğürtlen, ortanca, incir, kızılağaç, karayemiş ve asmaya temmuz ve ağustos ayında yumurta bırakan kelebekle mücadele için bugüne kadar henüz bir ilacın geliştirilemediğini kaydeden Kahya, \"Sürgünlere yumurtasını bırakarak çoğalan bu kelebek bitki saplarına ve yapraklarına yerleşerek kurumasına neden oluyor. Şu an için bunun ilacı yok. Kelebeğin beslenme açısından da bir zararı yok ama mücadelede ilaç geliştirildiği zaman bitkilerden faydalanmamız belki imkansız olacak\" dedi.

Vatandaşların kelebeğin zararından çok, yoğunluğundan şikayetçi olduklarını da dile getiren Kahya şöyle konuştu:

\"Doğu Karadeniz\'in sahil kısmında oldukça fazla olan bu kelebekler artık evlerin içine de girerek insanlarımızı rahatsız etmeye başladı. Rize ve bölgesinde insanlarımız adeta isyanda. Yaptığımız araştırmalarda bitkilerde zarar eşiğini geçmediğini tespit ettik. Ancak bu, zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Bakarsınız önümüzdeki yaz, bitkiler ve yeşil örtü üzerinde etkili olur. Bu nedenle tedbiri elden bırakmıyoruz ve araştırmalarımız sürüyor.\"

\'ZARAR HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ\'

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da kelebeğin bölgede oldukça fazla olduğunu ancak henüz zararını tespit edemediklerini ifade etti. Karan, kelebeğin batı bölgesindeki fındıklara da çok zarar verdiğini, yaprakları kuruttuğunu ve fındık ocaklarının ise yağmalanmış gibi bir hal aldığını söyledi.



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