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Çevre

Doğu Karadeniz'de 108 HES projesi iptal edildi

TBMM'de verilen bir soru önergesini cevaplayan Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 108 HES projesinin iptal edildiğini söyledi

22 Eylül 2016 23:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM'de verilen bir soru önergesini cevaplarken Doğu Karadeniz’de yapılması planlanan 108 HES projesinin yapımından vazgeçildiğini açıkladı.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar’ın haberine göre, Bakan Albayrak, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun soru önergesini yanıtladı. HES yapılacak alanların DSİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlediğini kaydeden Albayrak, projelerin internet üzerinden özel sektör yatırımlarına açıldığını aktardı.

 

Doğu Karadeniz'de 108 HES yapıldı

 

Bakan Albayrak’ın soru önergesine cevabında şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Karadeniz Bölgesi’nde inşaatı tamamlanmış ve işletmeye açılmış 152 tane HES vardır. Bu hidroelektrik santrallerin kurulu gücü toplam 3 bin 639,02 MW’dır. Şu an inşası devam etmekte olan 94 adet HES projesi bulunmaktadır. Ayrıca yapımından vazgeçilip iptal edilen 108 adet HES projesi vardır.”

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