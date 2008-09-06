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Sağlık

Doğu Karadeniz estetik cerraha aç

Doğu Karadeniz’de burun estetiği ameliyatı hızla yaygınlaşıyor. Ancak cerrah sayısının yetersiz kalması hasta kuyruğunu uzatıyor

06 Eylül 2008 03:00

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yılda yaklaşık 3 bin burun estetiği ameliyatı yapılıyor. Bölgede estetik cerrahi uzmanının az olması, doktor ve hastaların işini zorlaştırıyor. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Opr. Dr. Mustafa Çapar, bu konuda şu bilgileri verdi:

 

Trabzon’da bu konuda çalışan 5 estetik cerrah var. Rize, Giresun ve Ordu’da birer arkadaşımız görev yapıyor. Artvin, Bayburt ve Gümüşhane’de ise plastik cerrahi uzmanı bulunmuyor.

 

Lise öğrencileri bile sırada

 

Ameliyat yaptığımız 10 kişiden 7’si kadınlardan oluşuyor. Özellikle genç kızlar, burun estetiği olmak istiyor. Üniversitede, hatta zaman zaman lisede eğitim gören kızlardan talep geliyor.

 

Okulların kapanmasıyla gelen sayısı artıyor. Aileler, sınıfını geçen, eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklarına burun ameliyatı hediye ediyor. Özel günleri estetikle ödüllendiren de var.

 

Karadenizli erkeklerde estetik peşinde

 

Karadeniz erkeği de çok değişti. Eskiden tek-tük erkek gelirdi. Metroseksüelleşmeyle birlikte sayı arttı. Erkeklerde burun ameliyatını göz çevresi torbaları izliyor.

 

İnsan her zaman olduğundan daha güzel ve çekici görünmek ister. Hastalarımız kendilerini daha güzel gördükçe özgüvenleri artıyor ve daha kolay iletişim kuruyorlar.

 

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