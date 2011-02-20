Doğu kar esareti altında

T24 - Sivas'ta, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya karayolları ulaşıma kapandı.





Sivas-Erzincan karayolu 120'nci kilometrede bulunan Kızıldağ mevkiinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yol karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldı.

Erzincan istikametine giden araçların bir kısmı kent merkezinde, bazıları ise İmranlı ilçesi girişinde bekletildi.

Sivas-Malatya karayolu da ulaşıma kapandı.

Malatya yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan Abdalboğan geçidinde ulaşım, tipi nedeniyle kesildi.

Aynı güzergahta, 55'nci kilometrede bulunan Yağdonduran geçidi de kar ve tipi nedeni ile ulaşıma kapandı.

Bu istikamete giden araçlar da Ulaş ilçesinde bekletiliyor.



