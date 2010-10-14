-DOĞU EKSPRESİ BOMBACILARINA MÜEBBET ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Doğu Ekspresi'ne bomba konulmasıyla ilgili olarak görülen davada, sanıklar Ömer ve İbrahim Sain ile Turan Erdoğan ve Lokman Körhan, ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ömer Sain, İbrahim Sain, Turan Erdoğan ve Lokman Körhan ile avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, daha önce mahkemeye sunduğu esas hakkındaki görüşünü tekrarladı. Yüksel, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatine, aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep etti. Son sözleri sorulan sanıklardan Lokman Körhan, ''Adalete güvendiğini'' söylerken, İbrahim Sain ise ''Yüce adalete sığınıyorum'' dedi. Sanıklar Ömer Sain ile Turan Erdoğan da beraatlarına karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanıklar Ömer Sain, İbrahim Sain, Turan Erdoğan ve Lokman Körhan'ı, TCK'nın 302/1. maddesi uyarınca ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıklar hakkında, cezada indirim öngören TCK'nın 62/1. maddesini uygulayan mahkeme, cezaları müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca TCK'nın 174/1. maddesi uyarınca ''patlayıcı madde bulundurma'' suçundan, 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. -DAVA KONUSU- Siirt/Kurtalan-Sivas-Ankara hattında yolcu taşıyan trenin bir çekicisinin altında, Ankara'daki TCDD Behiçbey-Marşandiz Lokomotif Bakım Atölyesi'nde 10 Ekim 2007'de şüpheli paket bulunduğu polise bildirilmiş, uzman ekiplerin incelemesinde pakette cep telefonuyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye ve plastik patlayıcıdan oluşan tahrip gücü yüksek bomba tespit edilerek etkisiz hale getirilmişti. İddianamede, sanıkların ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıkların ''silahlı örgüt üyesi olma'', ''patlayıcı madde bulundurma'' ve ''patlayıcı madde kullanmaya teşebbüs etme'' suçlarından da değişik sürelerle hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, cezada yarı oranında artırım öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinin uygulanması da istenmişti.