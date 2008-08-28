Doğu Avrupalının emek göçü tersine döndü

2004 yılında 10 ülkenin daha üyeliğini kabul ettikten sonra Avrupa Birliği'nde (AB) yaşanan en büyük tartışmalardan biri emek piyasası üzerine dönmüştü. Milyonlarca Doğu Avrupalının ucuz işgücü avantajı ile köklü AB ülkelerinin kendi vatandaşlarının işlerini çalacakları endişesi sokaklara "Polonyalı muslukçu" afişleri ile yansımıştı. Üyeliğin ve milyonlarca kişinin batı komşularına göçünün ardından geçen dört yılın ardından şimdi bu göç dalgasının yeniden tersine dönmesi bekleniyor.



Ekonomik zorluklar, kriz gibi nedenlerle işlerini kaybedenler ya da sıkıntı yaşayanlar bir bir ülkelerinin yolunu tutmaya başladı. Uzmanlar yakın zamanda Batı Avrupa'da işgücü sıkıntısı yaşanabileceğinin altını çiziyor. Özellikle Polonyalıların öncülük ettiği bu Batı Avrupa'ya göç akımı şimdi yine onlar tarafından tersine çevrildi. Varşova merkezli bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre 2004 yılında Batı Avrupa'da çalışmak isteyenlerin sayısı bugün yarı yarıya azalmış durumda. İngiltere'de de çalışma izni isteyen Doğu Avrupalıların sayısı 2007'de yüzde 10 geriledi. Bu yıl da benzer bir eğilim olduğu tahmin ediliyor.



Almanya ucuz yabancıyı kaçırmak istemiyor



Doğu'nun ucuz emeğine alışan batı ekonomileri ise bu göçü engellemek için harekete geçmeye başladı. Dün Alman hükümeti, kalifiye eleman açığının kapatılması amacıyla eğitimli yabancıların ülkede çalışabilmelerini kolaylaştırmak için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem programını kabul etti.



Almanya İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu eylem programıyla Almanya'ya vasıflı yabancı göçünün daha iyi organize edileceği bildirildi. Bunun yanı sıra kalifiye yabancıların Almanya'da süresiz oturma izni alabilmeleri için yılda 86 bin 400 euro kazanmalarını öngören uygulamanın sınırının da 63 bin 600 euroya düşürüleceği, belirli bir öncelik sırasına göre AB dışındaki ülkelerden gelecek yabancıların da istihdam piyasasına girmelerinin kolaylaştırılacağı belirtildi.



Almanya'da 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek eylem programıyla, oturma izinleri olmamasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı Almanya'da kalmalarına izin verilen göçmenlerin çocuklarının da gerekli şartlara sahip oldukları takdirde istihdam piyasasına girmelerinin kolaylaştırılacağı belirtiliyor.

