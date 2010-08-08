-DOĞU AVRUPA'DAKİ SELLERDE ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ VARŞOVA (A.A) - 08.08.2010 - Doğu Avrupa'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişinin öldüğü, binlerce kişinin de tahliye edildiği bildirildi. Dün yapılan açıklamada, 6 kişinin öldüğü belirtiliyordu. Yerel makamlar, bugün yaptıkları açıklamada, kuvvetli yağışların yol açtığı sellerin Polonya'nın güneybatısını, Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyini ve Almanya'nın güneydoğusunu vurduğunu duyurdu. Ölü sayısının 10 yükseldiği belirtildi. Polonya İçişleri Bakanı Jerzy Miller, Polonya'nın Güneybatısındaki Çek ve Alman sınırlarına yakın olan Aşağı Silezya bölgesinde selin etkili olduğunu söyledi. Polonyalı makamlar, Aşağı Silezya'da, cumartesiyi pazara bağlayan gecede, bir barajın taşmasıyla birlikte suların büyük dalgalar halinde Polonya-Almanya sınırında bulunan Zgorzelec-Görlitz kentini vurduğunu açıkladı. Alman polis makamları, sellere hazırlıksız yakalanan binlerce kişinin evinden tahliye edildiğini belirtti. Çek makamları, Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag'ın 100 kilometre kuzeyinde bulunan Liberec'te ise sellerin bin evi elektriksiz, 4 bin evi de gazsız bıraktığını ve 200 kişinin bölgeden helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi. Mayıs ve haziran aylarında meydana gelen sellerde, Polonya'da 22, Çek Cumhuriyeti'nde 6 kişi hayatını kaybetti.