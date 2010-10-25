-DOĞU AVRUPA'DA İLK KEZ BİR SİYAH, BELEDİYE BAŞKANI OLDU LJUBLJANA (A.A) - 24.10.2010 - Slovenya'da ilk kez bir siyah, belediye başkanı seçildi. Slovenya'ya 33 yıl önce tıp eğitimi için gelen, Hırvat sınıf arkadaşıyla evlendikten sonra bir daha ülkesine dönmeyen 54 yaşındaki Ganalı Peter Bossman, kıyı kenti Piran'ın belediye başkanı oldu. Sosyal Demokrat Parti üyesi Bossman, yapılan ikinci turda merkez sağın adayına karşı zafer kazandı. Bossman, "Zaferim, Slovenya'daki demokrasinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor" dedi.