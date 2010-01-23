'Doğu Avrupa'da en hızlı Türkiye büyüyecek'

T24 - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu yıl Doğu Avrupa'da en hızlı ekonomik büyümeyi Türkiye'nin gerçekleştireceğini duyurdu.



2010 ve 2011 yıllarına ilişkin tahminlerini güncelleyen EBRD, ekim ayında Türkiye için 2010'da yüzde 3 olarak belirlediği büyüme tahminini, Türkiye'nin artan kredi notunun yabancı sermaye akışını hızlandıracağı beklentisiyle yüzde 4.7'ye yükseltti. EBRD'ye göre Türkiye, 2011 yılında da yüzde 4'le hızlı büyümeyi sürdürecek.



Türk ekonomisine iyimser bakan EBRD, 2009 yılı için daha önce yüzde 6 olarak belirlediği küçülme tahminini de yüzde 5.6'ya indirdi.



EBRD'ye göre 2010 yılında yüzde 4.7'yle Doğu Avrupa'nın en hızlı ekonomisi olacak Türkiye'yi yüzde 4'le Moldova, yüzde 3.9'la Rusya, yüzde 3'le Belarus ve Ukrayna, yüzde 2.8'le Slovakya, yüzde 2.4'le Sırbistan, yüzde 2.3'le Polonya ve yüzde 2'yle Makedonya ve Arnavutluk takip edecek.



Bu yıl bölgenin diğer ekonomilerinden Slovenya yüzde 1.9, Romanya yüzde 1.3, Hırvatistan ve Bosna Hersek yüzde 0.6 ve Karadağ yüzde 0.4 büyürken Bulgaristan ekonomisi sabit kalacak. Bölgede küçülmesi beklenen ülkeler ise yüzde 0.5'le Litvanya, yüzde 0.6'yla Macaristan, yüzde 1.8'le Estonya ve yüzde 2 ile Letonya.

