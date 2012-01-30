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Dünya

Doğu Avrupa'da 32 kişi soğuktan öldü BELGRAD (A.A)

30 Ocak 2012 17:42

-Doğu Avrupa'da 32 kişi soğuktan öldü BELGRAD (A.A) - 30.01.2012 - Avrupa'nın doğusunu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, -20 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle acil durum önlemleri alındığını, okulların kapatıldığını ve güç kaynaklarının kesildiğini belirttiler. Ayrıca, acil durum sığınaklarının açıldığını ifade eden yetkililer, insanları dikkatli olmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda da uyardı. Ukrayna Acil Durum Bakanlığı, geçen hafta 3 gün içinde 18 kişinin donarak öldüğünü, 500 kişinin de vücut ısılarının düşmesi ve soğuk yanığı nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Polonya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Malgorzata Wozniak, cuma gününden bu yana sıcaklıkların -26 dereceye kadar düştüğünü, yaşlı ve evsiz en az 10 kişinin öldüğünü, polis ekiplerinin ısıtması olmayan binalarda soğuktan donan evsizler olup olmadığını kontrol ettiğini bildirdi. Sırbistan'ın iç kesimlerinde de dondurucu soğuklar nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu ve 14 belediyenin ülke çapında acil durum planını devreye soktukları açıklandı.  Bulgaristan'da da 57 yaşında bir adamın donarak öldüğü, şiddetli rüzgarlar nedeniyle Varna limanının kapatıldığı kaydedildi.

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