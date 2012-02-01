Doğu Avrupa kara teslim

T24 - Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuklar yaşamı felç etti. Bölgede onlarca kişinin soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Türkiye'de İstanbul'da gece boyunca yağan şiddetli kar nedeniyle kentte ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Artvin ve Hopa ile öğle saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Zonguldak, Düzce, Bartın ve İnebolu çevrelerinde şiddetli kar yağışı bekleniyor.



Orta ve Doğu Avrupa'da da etkili olan kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 60'tan fazla kişinin hayatını kaybetti.



Hava sıcaklığında yaşanan sert düşüşler nedeniyle bazı ülkelerde ordu devreye girdi, acil geçici barınaklar kuruldu.



Hava sıcaklığının pazartesi günü -20 dereceye gerilediği Ukrayna'da çoğunluğu evsiz olmak üzere en az 30 kişi hayatını kaybetti.



Polonya, Romanya ve Bulgaristan'da da soğuklar nedeniyle ölümler yaşandığı bildirildi.



Ukrayna'da yetkililer, son üç günde bin 500'den fazla barınma evine 24 binden fazla kişinin sığındığını söylüyor.



600 kişi de vücut ısısı kaybı (hipotermia) ve soğuk ısırması (vücudun bazı bölgelerindeki dokuların maruz kalınan aşırı soğuklar nedeniyle donması) teşhisiyle tedavi edildikleri bildirildi.



Yetkililer, 150 civarında sığınma merkezi kurmayı planladıklarını söylüyor.



Polonya'da ölü sayısı ise salı günü tibariyle 21 oldu. İçişleri Bakanlığı, ölümlere soğukların yanısıra ısıtıcılarda yaşanan sorunlara bağlı olarak karbon monoksit zehirlenmesinin de neden olduğunu açıkladı.



Polonya, geçen cuma günü hava sıcaklığı -26 dereceye düşene kadar ılıman bir kış geçiriyordu.



Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yaşlılar ve evsizler olduğunu söylüyor.



Soğuklar Romanya'da sekiz, Bulgaristan'da ise beş kişinin ölümüne neden oldu.



Romanya'da yollarda mahsur kalanları kurtarmak üzere bazı bölgelere askeri birlikler sevkedilirken, Sırbistan'da polis kara bağlı sorunlar nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği, iki yaşlı kişiden de haber alınamadığı bildirildi.



Ajanslar, Litvanya, Bosna, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde de aşırı soğuklara bağlı ölüm olayları yaşandığını duyurdu.